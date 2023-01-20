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Жанна Агузарова опубликовала фото после пластики лица

Limon.ee
Жанна Агузарова опубликовала фото после пластики лица
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Жанна Агузарова
Жанна Агузарова Фото: Astapkovich Vladimir

В социальных сетях Агузаровой появилось фото с близкого расстояния. По кадру видно, что певица прибегает к помощи косметологов. У артистки увеличены губы и отсутствуют морщины на лице.

Жанна выбрала броский макияж с акцентом на глазах, в качестве головного убора Агузарова отдала предпочтение кепке. В подписи к публикации артистка поздравила подписчиков с Крещением.

«Сегодня идем все в воду! Наряжаем водичку, заливаем емкости святую воду, даже когда убираешь квартиру», - написала Агузарова.

По словам Жанны, она на себе проверила действие освященной воды. Как именно, певица решила не уточнять. 

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