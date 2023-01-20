Жанна Агузарова опубликовала фото после пластики лица

Жанна выбрала броский макияж с акцентом на глазах, в качестве головного убора Агузарова отдала предпочтение кепке. В подписи к публикации артистка поздравила подписчиков с Крещением.

«Сегодня идем все в воду! Наряжаем водичку, заливаем емкости святую воду, даже когда убираешь квартиру», - написала Агузарова.