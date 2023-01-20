14 января в Таллинне в Coco Art Club & Restoran прошло новое интересное мероприятие в стиле ретро или «Голубой огонек», где собрались местные дамы, чтобы отпраздновать Старый Новый год.
Смотрите, как в ретро-стиле отметили в таллиннском ресторане Старый Новый год
Красивые, нарядные и интересные местные дивы оказались в одном пространстве этого волшебного и таинственного места. Невероятно атмосферным и тематическим было исполнение певицы Лоры Фебруари душевных песен о главном, которые знакомы нескольким поколениям. Известный эстонский астролог Кристина Иванова поведала о гороскопах, планетах и их влиянии на людей, поделилась с гостями общим и личными прогнозами на предстоящий 2023 год. Фитнес тренер и эксперт по здоровому образу жизни Жанна Соо рассказала о лечебной и натуральной сибирской косметике, дизайнер Алла Степанова приготовила для всех сюрприз с предсказаниями. Гости также послушали познавательную лекцию о моде и узнали историю о знаменитом платье Dior, в котором снималась Людмила Гурченко в новогоднем «Голубом огоньке».
Гостеприимная хозяйка ресторана, дизайнер одежды и интерьеров Ирена Рюза подготовила закуски под тематику вечера в современной интерпретации. Так что гости смогли узнать вкус «оливье», «селедки под шубой» и бутербродов со шпротами с новой стороны. Другие участницы вечера рассказывали о путешествиях, мире сигар и сигарных вечеринках, пели караоке и наслаждались светским общением до самого утра.