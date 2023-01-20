Смотрите, как в ретро-стиле отметили в таллиннском ресторане Старый Новый год

Красивые, нарядные и интересные местные дивы оказались в одном пространстве этого волшебного и таинственного места. Невероятно атмосферным и тематическим было исполнение певицы Лоры Фебруари душевных песен о главном, которые знакомы нескольким поколениям. Известный эстонский астролог Кристина Иванова поведала о гороскопах, планетах и их влиянии на людей, поделилась с гостями общим и личными прогнозами на предстоящий 2023 год. Фитнес тренер и эксперт по здоровому образу жизни Жанна Соо рассказала о лечебной и натуральной сибирской косметике, дизайнер Алла Степанова приготовила для всех сюрприз с предсказаниями. Гости также послушали познавательную лекцию о моде и узнали историю о знаменитом платье Dior, в котором снималась Людмила Гурченко в новогоднем «Голубом огоньке».