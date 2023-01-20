Утром бывшая жена Сависаара выглянула из окна и обомлела: что случилось?

«Ой! Какой замечательный сюрприз ранним утром», - подписала снимок Тоомаст в Facebook.

Тоомаст говорит, что не слышала, как ломалась ветка. «Я проснулась утром, пошла в ванную и, выглянув в окно, увидела, что большая ветка отломилась от дерева и сломала наш забор, - пишет Тоомаст, добавляя, что спальня находится на другой стороне дома, и, возможно, поэтому она не слышала треска. - Утром выяснилось, что в саду сломалось несколько веток. Остальные не причинили вреда ничему, но, к сожалению, одна сломала забор».

Тоомаст предполагает, что ветки сломались из-за сильного ветра и снега. «В Нымме ночью был довольно сильный ветер и валил снег. Когда я ехала на работу, я заметила, что во многих дворах лежат ветки. У моих соседей на крышу упала большая ветка, но, похоже, каменная крыша не пострадала».