Эстонская красотка, живущая год в Дубае, уверяет, что арабский язык учится очень легко

Сандра Роосме, звезда OnlyFans, переехала в Дубай более года назад. Она намерена выучить местный язык.

«Я училась самостоятельно, общаясь с друзьями и используя приложение Duolingo, - говорит Сандра, которая считает, что учиться, общаясь, легче. - Я просто слышу фразы и запоминаю их. Очень трудно учиться писать, потому что все буквы уникальны и незнакомы, а чтение и письмо идут справа налево».

Однако за год, говорит она, предложения и слова, используемые в повседневной жизни, ты запоминаешь. «Некоторые слова очень легко прилипают. И забавно, что я говорю на эстонском, английском и арабском вперемешку. Я думаю на английском, даже когда говорю на эстонском, но некоторые слова автоматически выскакивают на арабском».

Прошлым летом красавица опубликовала в Instagram снимок, на котором она ужинала с саудовским принцем на его шикарной яхте, не зная, кто он.

«Случайно я попала на яхту, и мне интересно, чья это яхта. Мне сказали, что того парня. Но кто этот парень? Саудовский принц. Как настоящий принц? Да. Нормально», - написала Сандра.

Сандра рассказала Elu24, что она и ее подруга спонтанно оказались на роскошной яхте Bentley, которая, по ее словам, стоит около 80 миллионов евро.

«Мы ели и пили там с этим принцем, но я не знала, что он был саудовским принцем», - Сандра узнала об этом от своей подруги позже.