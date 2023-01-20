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Уилл Смит опубликовал видео с русскоязычной песней и нарвался на критику

Limon.ee
Уилл Смит опубликовал видео с русскоязычной песней и нарвался на критику
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Уилл Смит
Уилл Смит Фото: Toby Melville

Актера упрекнули в поддержке российской агрессии против Украины, пишет tsn.ua.

Голливудский актер Уилл Смит попал в скандал, опубликовав ролик, где играет русскоязычная песня.

В Instagram знаменитость поделился новым роликом, где показал, как создаются спецэффекты в фильмах. Впрочем, внимание пользователей привлекла русскоязычная песня, сопровождавшая ролик. В частности, в видео был использован ремикс на композицию армянского исполнителя Xcho. Артист славится тем, что развивает свое творчество в России, уплачивая тем самым налоги, которые пойдут в том числе и на поддержку войны в Украине. Исполнитель сотрудничает с французской компанией Believe Music, от 24 февраля, которая не прекратила деятельность в РФ. Xcho также ни разу не высказался против войны в Украине.

Уилл Смит, опубликовав видео с этой песней, продвигает русскоязычное творчество. В комментариях под видео актеру объяснили, что использовать такие композиции – это спонсировать войну в Украине и убийства украинцев.

  • Использование российской музыки – это плата за российские ракеты, убивающие людей в Украине.
  • Россия каждый день убивает мирных людей и детей в Украине. Слушать русскую музыку, есть их еду, смотреть их фильмы – это стыд!

Пользователи попросили Уилла удалить видео с этой песней, если он не поддерживает кровавую войну, которую развязала Россия.

  • Эй, Уилл! Русская музыка в вашем видео – это фигня. Пожалуйста, не используйте эту песню, если вы действительно поддерживаете Украину.
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