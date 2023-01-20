Уилл Смит опубликовал видео с русскоязычной песней и нарвался на критику

В Instagram знаменитость поделился новым роликом, где показал, как создаются спецэффекты в фильмах. Впрочем, внимание пользователей привлекла русскоязычная песня, сопровождавшая ролик. В частности, в видео был использован ремикс на композицию армянского исполнителя Xcho. Артист славится тем, что развивает свое творчество в России, уплачивая тем самым налоги, которые пойдут в том числе и на поддержку войны в Украине. Исполнитель сотрудничает с французской компанией Believe Music, от 24 февраля, которая не прекратила деятельность в РФ. Xcho также ни разу не высказался против войны в Украине.

Уилл Смит, опубликовав видео с этой песней, продвигает русскоязычное творчество. В комментариях под видео актеру объяснили, что использовать такие композиции – это спонсировать войну в Украине и убийства украинцев.

Использование российской музыки – это плата за российские ракеты, убивающие людей в Украине.

Россия каждый день убивает мирных людей и детей в Украине. Слушать русскую музыку, есть их еду, смотреть их фильмы – это стыд!

Пользователи попросили Уилла удалить видео с этой песней, если он не поддерживает кровавую войну, которую развязала Россия.