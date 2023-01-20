Российский публицист Александр Невзоров заявил, что участие россиянки Анны Линниковой в международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная» нанесло проекту репутационный и финансовый ущерб. Об этом он написал 17 января в Telegram, сообщает gordonua.com.
Невзоров о шоу «Мисс Вселенная» в США: присутствие «мисски» из РФ осквернило конкурс
«Присутствие «мисски» из РФ на конкурсе «Мисс Вселенная» серьезно осквернило этот конкурс и создало его организаторам проблемы не только репутационные, но и финансовые. Теперь они ноют, что не ожидали столь сильного хейта и скандала. Поделом. Все игры давно кончились, Россия официально признана ЕС страной – спонсором терроризма, а ее режим – преступным. Она пачкает кровью и гноем все, к чему прикасается. Получилось это и с «Мисс Вселенной», – заявил Невзоров.
Участие в 71-м конкурсе «Мисс Вселенная» принимали 84 конкурсантки. Победительницей стала 28-летняя представительница США, американо-филиппинская модель Р'Бонни Нолу Габриэль. Украинская конкурсантка Виктория Апанасенко получила специальную награду Spirit of Carnival Award, которой отмечают одну из участниц конкурса красоты за «демонстрацию ценностей дружбы, разнообразия, веселья и инклюзивности».
Участие Линниковой в международном проекте вызвало возмущение в сети. Зрители называют Линникову «Мисс Геноцид».
Украинка заявила, что вместе с делегацией обращалась к организаторам конкурса с требованием не допустить россиянку к конкурсу, но «ей дали американскую визу и это предрешило ее участие в этом конкурсе». «Если американцы выдали ей визу, то оргкомитет не может отказать участнице», – сказала Апанасенко.