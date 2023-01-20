Невзоров о шоу «Мисс Вселенная» в США: присутствие «мисски» из РФ осквернило конкурс

«Присутствие «мисски» из РФ на конкурсе «Мисс Вселенная» серьезно осквернило этот конкурс и создало его организаторам проблемы не только репутационные, но и финансовые. Теперь они ноют, что не ожидали столь сильного хейта и скандала. Поделом. Все игры давно кончились, Россия официально признана ЕС страной – спонсором терроризма, а ее режим – преступным. Она пачкает кровью и гноем все, к чему прикасается. Получилось это и с «Мисс Вселенной», – заявил Невзоров.