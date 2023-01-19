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ВИДЕО ⟩ ДТП вблизи Тюри: столкновение легкового и грузового автомобилей, один водитель доставлен в больницу

Elu24
ДТП вблизи Тюри: столкновение легкового и грузового автомобилей, один водитель доставлен в больницу
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Фото: Kuvatõmmis videost

Elu24 получил видеозапись аварии в деревне Вяльяотса в четверг вечером. Представитель Департамента полиции и пограничной охраны сообщил, что в столкновении участвовали два автомобиля, один из водителей был доставлен в больницу.

На видео видно, что на месте происшествия также находилась машина скорой помощи, а несколько автомобилей были остановлены на обочине из-за аварии.

Пресс-секретарь PPA Леана Лойде рассказала, что сегодня около 17.05 в Центр экстренного реагирования поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Audi и грузового автомобиля в деревне Вяльяотса в муниципалитете Тюри. В результате столкновения оба автомобиля съехали с дороги.

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