Elu24 получил видеозапись аварии в деревне Вяльяотса в четверг вечером. Представитель Департамента полиции и пограничной охраны сообщил, что в столкновении участвовали два автомобиля, один из водителей был доставлен в больницу.
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ВИДЕО ⟩ ДТП вблизи Тюри: столкновение легкового и грузового автомобилей, один водитель доставлен в больницу
ДТП вблизи Тюри: столкновение легкового и грузового автомобилей, один водитель доставлен в больницу
На видео видно, что на месте происшествия также находилась машина скорой помощи, а несколько автомобилей были остановлены на обочине из-за аварии.