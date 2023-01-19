ВИДЕО ⟩ ДТП вблизи Тюри: столкновение легкового и грузового автомобилей, один водитель доставлен в больницу

На видео видно, что на месте происшествия также находилась машина скорой помощи, а несколько автомобилей были остановлены на обочине из-за аварии.

Пресс-секретарь PPA Леана Лойде рассказала, что сегодня около 17.05 в Центр экстренного реагирования поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля Audi и грузового автомобиля в деревне Вяльяотса в муниципалитете Тюри. В результате столкновения оба автомобиля съехали с дороги.