Гороскоп на 20 января: Водолеям - разочарование, Скорпионам – разрушение планов

Овен

Необычный день ожидает Овнов. На протяжении дня самыми результативными будут креативные решения и активная работа фантазии. Сейчас самое время проявлять фантазию и изобретательность. Личная жизнь может немного пошатнуться.

Телец

День для Тельцов с самого утра будет приятным. Всё, что будет происходить – станет приятным и удовлетворяющим. В этот день хорошо совершать покупки – они будут радовать. Однако вторая половина дня может немного не задаться и расстроить.

Близнецы

Близнецам стоит выполнить все важные дела по возможности в первой половине дня. Именно утро – благоприятное время для рабочих бесед и совещаний, вы будете услышаны. Помимо прочего в этот день хорошо помириться с теми, с кем вы состоите в ссоре.

Рак

Настроение Раков – только в их руках и стоит сделать так, чтобы оно было как можно лучше. Вспомните, что может вас порадовать и сделайте это. К концу дня вам станет значительно легче в эмоциональном плане, вечер принесет приятные известия.

Лев

Главное – не сходить с дистанции и не поддавать свое настроение ухудшению из-за мелких неурядиц, которые могут случиться утром. Все проблемы в этот день будут решаться легко, так что не стоит зацикливаться на них. Сегодня Вам с радостью помогут старые товарищи.

Дева