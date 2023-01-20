Пока Эстония переживает очередную снежную бурю, ведущая Кейли Сюкияйнен наслаждается отдыхом на Бали!
СЛИШКОМ ГОРЯЧО ⟩ Звезда эстонского телевидения пожаловалась на отдых на Бали
Звезда эстонского телевидения пожаловалась на отдых на Бали
Кейли Сюкияйнен, сбежавшая от суровой зимней погоды на Бали, поделилась в социальных сетях фотографией в бикини и озорно пожаловалась, что там слишком жарко.
В комментариях у Кейли спросили, сколько на Бали градусов. «30, но кажется, что 33», – ответила Кейли.
«Слишком горячо, чтобы справиться», - похвалил ведущую блогер Лийс Вельскер.
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