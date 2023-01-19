Эстонская телезвезда отправится за решетку! Вы будете в шоке, когда узнаете, на сколько

«Всего два дня, это не убьет меня, но старая тюрьма... это довольно чудовищное место», – сказал Кевин, наиболее известный по реалити-шоу «Мальчишник». В четверг в Пярнуском уездном суде ему был вынесен приговор эстонской телезвезде за несколько преступлений.