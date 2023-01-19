Чт, 19.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Эстонская телезвезда отправится за решетку! Вы будете в шоке, когда узнаете, на сколько

Кетлин Крузе
Эстонская телезвезда отправится за решетку! Вы будете в шоке, когда узнаете, на сколько
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кевин Кадакас в реалити-шоу «Мальчишник»
Кевин Кадакас в реалити-шоу «Мальчишник» Фото: TV3

«Всего два дня, это не убьет меня, но старая тюрьма... это довольно чудовищное место», – сказал Кевин, наиболее известный по реалити-шоу «Мальчишник». В четверг в Пярнуском уездном суде ему был вынесен приговор эстонской телезвезде за несколько преступлений.

Кевин Габриэль Матиас Кадакас, известный как самый буйный участник вечеринок в реалити-шоу «Мальчишник», в четверг предстал перед Пярнуским уездным судом.

Скандальная звезда реалити-шоу была обвинена в вождении в нетрезвом виде, неправомерном использовании чужих документов, подделке документов и компьютерном мошенничестве.

Ключевые слова
Наверх