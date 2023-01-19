«Всего два дня, это не убьет меня, но старая тюрьма... это довольно чудовищное место», – сказал Кевин, наиболее известный по реалити-шоу «Мальчишник». В четверг в Пярнуском уездном суде ему был вынесен приговор эстонской телезвезде за несколько преступлений.
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Эстонская телезвезда отправится за решетку! Вы будете в шоке, когда узнаете, на сколько
Эстонская телезвезда отправится за решетку! Вы будете в шоке, когда узнаете, на сколько
Кевин Габриэль Матиас Кадакас, известный как самый буйный участник вечеринок в реалити-шоу «Мальчишник», в четверг предстал перед Пярнуским уездным судом.