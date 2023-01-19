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ПИРОЖОК ДА БУЛОЧКА ⟩ Родители Валга возмущены: питание в детском саду не может быть таким, да еще и за такие деньги!

Трийн Роос
Родители Валга возмущены: питание в детском саду не может быть таким, да еще и за такие деньги!
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Фото: Erakogu

Питание в детских садах Валга снова находится под пристальным наблюдением и вызывает недовольство родителей. «Запах ужасный», - говорит один из родителей. «Это не та питательная и разнообразная еда, которая должна быть в детском саду», - говорит другой родитель, добавляя, что, несмотря на снижение качества, за еду приходится платить больше, чем раньше. Стоимость дня питания была согласована между попечителями детского сада и муниципалитетом, но отсутствие определенного поставщика питания остается источником неопределенности. «Господи, как все запутано», - говорит один из родителей, комментируя ситуацию. 

«Мы бы в жизни не оставили свои рабочие места в детских садах, если бы нас поддерживали!» – сказала Светлана Сопи, менеджер OÜ Gurmann, компании, которая обеспечивает питание в детских садах Валги с 1 сентября 2021 года по 2 ноября 2022 года. OÜ Gurmann решил прекратить поставку питания в детские сады со 2 ноября 2022 года, так как муниципалитет не согласился увеличить стоимость питания в день. Однако в условиях высокого роста цен кейтеринговая компания уже не могла обеспечивать качественное питание детей за ту же сумму.

Svetlana Sopi vallamaja ees plakatiga meelt avaldamas. Vald vastas, et nemad lähtuvad arvete maksmisel tähtajast ja ennetähtaegselt toitlustajale tasuda ei saa. 
Svetlana Sopi vallamaja ees plakatiga meelt avaldamas. Vald vastas, et nemad lähtuvad arvete maksmisel tähtajast ja ennetähtaegselt toitlustajale tasuda ei saa. Фото: Ekraanitõmmis videost.
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