Питание в детских садах Валга снова находится под пристальным наблюдением и вызывает недовольство родителей. «Запах ужасный», - говорит один из родителей. «Это не та питательная и разнообразная еда, которая должна быть в детском саду», - говорит другой родитель, добавляя, что, несмотря на снижение качества, за еду приходится платить больше, чем раньше. Стоимость дня питания была согласована между попечителями детского сада и муниципалитетом, но отсутствие определенного поставщика питания остается источником неопределенности. «Господи, как все запутано», - говорит один из родителей, комментируя ситуацию.
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ПИРОЖОК ДА БУЛОЧКА ⟩ Родители Валга возмущены: питание в детском саду не может быть таким, да еще и за такие деньги!
Родители Валга возмущены: питание в детском саду не может быть таким, да еще и за такие деньги!
«Мы бы в жизни не оставили свои рабочие места в детских садах, если бы нас поддерживали!» – сказала Светлана Сопи, менеджер OÜ Gurmann, компании, которая обеспечивает питание в детских садах Валги с 1 сентября 2021 года по 2 ноября 2022 года. OÜ Gurmann решил прекратить поставку питания в детские сады со 2 ноября 2022 года, так как муниципалитет не согласился увеличить стоимость питания в день. Однако в условиях высокого роста цен кейтеринговая компания уже не могла обеспечивать качественное питание детей за ту же сумму.
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