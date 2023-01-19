ПИРОЖОК ДА БУЛОЧКА ⟩ Родители Валга возмущены: питание в детском саду не может быть таким, да еще и за такие деньги!

Питание в детских садах Валга снова находится под пристальным наблюдением и вызывает недовольство родителей. «Запах ужасный», - говорит один из родителей. «Это не та питательная и разнообразная еда, которая должна быть в детском саду», - говорит другой родитель, добавляя, что, несмотря на снижение качества, за еду приходится платить больше, чем раньше. Стоимость дня питания была согласована между попечителями детского сада и муниципалитетом, но отсутствие определенного поставщика питания остается источником неопределенности. «Господи, как все запутано», - говорит один из родителей, комментируя ситуацию.