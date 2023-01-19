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Вы уже готовы? Каким будет финал эстонского нацотбора на Евровидение?

Elu24
Вы уже готовы? Каким будет финал эстонского нацотбора на Евровидение?
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Певица Sissi во втором полуфинале Eesti Laul в 2023 году
Певица Sissi во втором полуфинале Eesti Laul в 2023 году Фото: Taavi Sepp

В финале конкурса Eesti Laul 2023 примут участие 12 разных артистов. Стал известен порядок, в котором они выйдут на сцену в финале эстонского нацотбора года в ледовом холле Тондираба 11 февраля. 

Окончательный порядок исполнителей Eesti Laul 2023:

1. Meelik, «Tuju»

2. INGER, «Awaiting You»

3. Janek, «House of Glass»

4. ELYSA, «Bad Philosophy»

5. m els, «So Good (At What You Do)»

6. Bedwetters, «Monsters»

7. Andreas, «Why Do You Love Me»

8. ALIKA, «Bridges»

9. Anett x Fredi, «You Need to Move On»

10. OLLIE, «Venom»

11. MIA, «Üks samm korraga»

12. SISSI, «Lighthouse»

Победитель Эстонского песенного конкурса будет определен в двух турах голосования. В первом туре будут учитываться результаты жюри и телефонного голосования. Трое лучших выйдут в суперфинал, где победитель будет выбран народным голосованием. Победившая песня будет представлять Эстонию на конкурсе «Евровидение» в Ливерпуле в мае.

На заключительном концерте вместе с финалистами выступят несколько приглашенных артистов. Организаторы уже объявили, что в финальном концерте примут участие Карл-Эрик Таукар, 2 Quick Start и победитель прошлого года STEFAN.

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