Вы уже готовы? Каким будет финал эстонского нацотбора на Евровидение?

Победитель Эстонского песенного конкурса будет определен в двух турах голосования. В первом туре будут учитываться результаты жюри и телефонного голосования. Трое лучших выйдут в суперфинал, где победитель будет выбран народным голосованием. Победившая песня будет представлять Эстонию на конкурсе «Евровидение» в Ливерпуле в мае.