В финале конкурса Eesti Laul 2023 примут участие 12 разных артистов. Стал известен порядок, в котором они выйдут на сцену в финале эстонского нацотбора года в ледовом холле Тондираба 11 февраля.
Вы уже готовы? Каким будет финал эстонского нацотбора на Евровидение?
Окончательный порядок исполнителей Eesti Laul 2023:
1. Meelik, «Tuju»
2. INGER, «Awaiting You»
3. Janek, «House of Glass»
4. ELYSA, «Bad Philosophy»
5. m els, «So Good (At What You Do)»
6. Bedwetters, «Monsters»
7. Andreas, «Why Do You Love Me»
8. ALIKA, «Bridges»
9. Anett x Fredi, «You Need to Move On»
10. OLLIE, «Venom»
11. MIA, «Üks samm korraga»
12. SISSI, «Lighthouse»
Победитель Эстонского песенного конкурса будет определен в двух турах голосования. В первом туре будут учитываться результаты жюри и телефонного голосования. Трое лучших выйдут в суперфинал, где победитель будет выбран народным голосованием. Победившая песня будет представлять Эстонию на конкурсе «Евровидение» в Ливерпуле в мае.
На заключительном концерте вместе с финалистами выступят несколько приглашенных артистов. Организаторы уже объявили, что в финальном концерте примут участие Карл-Эрик Таукар, 2 Quick Start и победитель прошлого года STEFAN.