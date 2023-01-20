Знаменитая шведская группа KATATONIA 20 января выпускает свой новый альбом Sky Void Of Stars. Rus.Postimees нашел то «советское» в свежей работе легендарных металлистов, о чем они сами даже не догадывались, но спорить не стали.
«Советская классика» оказалась на обложке нового альбома шведской легенды
Спустя неделю после «пятницы тринадцатого», мастера лирического металла KATATONIA издают свой двенадцатый студийный альбом Sky Void Of Stars, который уже в это воскресенье будет представлен на живом шоу в Таллинне. И этот концерт станет единственным в странах Балтии.
Rus.Postimees поговорил с лидером группы Юнасом Ренксе о новой пластинке, ее настроениях и о том, что ждет эстонских фанатов на концерте. Этот разговор c автором всех песен группы помог не только нам лучше понять творчество KATATONIA, но и самой группе узнать больше о себе. Музыканты только после этого разговора узнали, что на обложке их новой пластинки оказался один из самый «народных» символов времен СССР.
Конверт альбома украшен рисунком с фирменными черными птицами KATATONIA, которые кружат под дождем между небоскребами на улице заброшенного и не российского мегаполиса, но российское, а точнее «советское», прячется там в тени – разбитый автомобиль ВАЗ-2106, или знаменитая «шестерка», которую в СССР выпускали с 1976 года.
Rus.Postimees: Мне, как человеку из Таллина, города, много лет находившегося под советской оккупацией, примечательно, что на обложке изображена легендарная советская машина «Жигули», ВАЗ-2106, выпускавшаяся до 2001 года. Случайность ли это, или намек на нынешнюю Россию, где сейчас тоже нет «звезд» (название нового альбома KATATONIA можно перевести как «Небо без звезд» - прим.ред.)? Ведь из иностранных артистов в РФ сейчас никто не ездит.
Юнас Ренксе: Вероятно, это совпадение, поскольку мы не знали точно, что будет изображено на обложке, когда начали работать с дизайнером Roberto Bordin. Это он поместил ее туда! И я не знал, что это Лада, пока ты мне не сказал!
Целиком интервью будет опубликовано утром в субботу, 21 января. В поддержку нового альбома музыканты представили уже три видеоклипа, которые доступны в их YouTube-канале. Последний клип на песню BIRDS вышел в начале года.