«Советская классика» оказалась на обложке нового альбома шведской легенды

Спустя неделю после «пятницы тринадцатого», мастера лирического металла KATATONIA издают свой двенадцатый студийный альбом Sky Void Of Stars, который уже в это воскресенье будет представлен на живом шоу в Таллинне. И этот концерт станет единственным в странах Балтии.

Альбом группы KATATONIA - Sky Void Of Stars, который издан 20 января 2023 года - за два дня до концерта легендарных шведов в Таллинне. Фото: katatonia.com

Rus.Postimees поговорил с лидером группы Юнасом Ренксе о новой пластинке, ее настроениях и о том, что ждет эстонских фанатов на концерте. Этот разговор c автором всех песен группы помог не только нам лучше понять творчество KATATONIA, но и самой группе узнать больше о себе. Музыканты только после этого разговора узнали, что на обложке их новой пластинки оказался один из самый «народных» символов времен СССР.

Конверт альбома украшен рисунком с фирменными черными птицами KATATONIA, которые кружат под дождем между небоскребами на улице заброшенного и не российского мегаполиса, но российское, а точнее «советское», прячется там в тени – разбитый автомобиль ВАЗ-2106, или знаменитая «шестерка», которую в СССР выпускали с 1976 года.

Фрагмент обложки нового альбома шведской группы KATATONIA - Sky Void Of Stars, который вышел 20 января 2023 года. Rus.Postimees разглядел в оформлении пластинки легендарных шведов знаменитый советский автомобиль ВАЗ-2106. Фото: katatonia.com

Rus.Postimees: Мне, как человеку из Таллина, города, много лет находившегося под советской оккупацией, примечательно, что на обложке изображена легендарная советская машина «Жигули», ВАЗ-2106, выпускавшаяся до 2001 года. Случайность ли это, или намек на нынешнюю Россию, где сейчас тоже нет «звезд» (название нового альбома KATATONIA можно перевести как «Небо без звезд» - прим.ред.)? Ведь из иностранных артистов в РФ сейчас никто не ездит.

Юнас Ренксе: Вероятно, это совпадение, поскольку мы не знали точно, что будет изображено на обложке, когда начали работать с дизайнером Roberto Bordin. Это он поместил ее туда! И я не знал, что это Лада, пока ты мне не сказал!



Целиком интервью будет опубликовано утром в субботу, 21 января. В поддержку нового альбома музыканты представили уже три видеоклипа, которые доступны в их YouTube-канале. Последний клип на песню BIRDS вышел в начале года.



