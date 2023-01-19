НЕ НАПУГАЛО ⟩ Эстонский альпинист, которому посчастливилось спастись от лавины, планирует покорить самую высокую гору в мире

Покорить гору на высоте девяти километров над уровнем моря - мечта почти каждого альпиниста. «Эверест, конечно, не самая сложная гора в мире, и, возможно, не самая красивая, но ничего не поделаешь, это все равно самая высокая точка в мире», - говорит Куннар Кару.

Еще в 2015 году альпинист планировал покорить Эверест, или Джомолунгму, как свою сотую гору, но по разным причинам план был отменен. По счастливой случайности он избежал трагического несчастного случая: в том же году землетрясение вызвало сход лавины в лагере Эвереста, в результате чего погибло более 20 человек.

«Теперь Эверест снова на повестке дня, билеты на самолет куплены, проведен хороший год тренировок, так что пришло время идти», - говорит Кару.

Покорив Эверест, он не планирует оставлять свое снаряжение для походов: «Походы и альпинизм, безусловно, будут продолжаться, и у меня уже запланированы поездки в Словакию и Польшу после Эвереста», - с энтузиазмом говорит альпинист о своих планах на будущее.