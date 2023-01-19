Что нельзя делать 20 января и как привлечь удачу к себе в этот день.
Всего 2 простые вещи привлекут удачу на всю неделю: приметы на 20 января, которые нельзя нарушать
Всего 2 простые вещи привлекут удачу на всю неделю: приметы на 20 января, которые нельзя нарушать
В этот день было принято устраивать праздник. Перед тем, как сесть за праздничный стол, нужно выпить крещенской воды. Такой ритуал проводился для здоровья, и чтобы не страдать от пагубных привычек.
20 января было хорошей традицией крестить детей. Считается, что крестным у детей будет сам Иоанн Креститель. Сватовство на в этот день будет удачным.
Обязательно нужно утром 20 января выпить стакан святой воды. Верили, что можно привлечь удачу и укрепить здоровье.
Святую воду с самого утра подливают даже домашним животным. В этот день считалось хорошей приметой попробовать глоток вина или пива. Считалось, что это спасёт вас от слёз и горя.
Что нельзя делать 20 января
- Нельзя 20 января бездельничать. Если сегодня у вас выходной, то займитесь уборкой, стиркой или любыми домашними делами.
- Нельзя 20 января умываться. Верили, что якобы это может смыть с себя защиту от мошенников, обманщиков, врунов, стать для них уязвимым.
- Нельзя 20 января убивать мышей. Верили, что мыши сегодня предсказывают рождение ребёнка, охотиться на них, ловить и убивать ни в коем случае нельзя.
- Нельзя 20 января отправляться на охоту. Ваши желания могут не сбыться.
- Нельзя 20 января принимать подарки особенно от малознакомых людей или незнакомцев. Можно перенять на себя их проблемы и болезни.
Приметы на 20 января
- Если ясная и холодная погода, то ждать засушливое лето.
- Если пасмурная погода со снегом, то к хорошему урожаю.
- Если утренний туман, то к хорошему урожаю хлеба.
- Если много синиц возле домов, то к холоду и заморозкам.