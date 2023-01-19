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Всего 2 простые вещи привлекут удачу на всю неделю: приметы на 20 января, которые нельзя нарушать

Limon.ee
Всего 2 простые вещи привлекут удачу на всю неделю: приметы на 20 января, которые нельзя нарушать
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Птицы. Приметы. Иллюстративное фото.
Птицы. Приметы. Иллюстративное фото. Фото: Ondrej Prosicky/Shutterstock

Что нельзя делать 20 января и как привлечь удачу к себе в этот день.

В этот день было принято устраивать праздник. Перед тем, как сесть за праздничный стол, нужно выпить крещенской воды. Такой ритуал проводился для здоровья, и чтобы не страдать от пагубных привычек.

20 января было хорошей традицией крестить детей. Считается, что крестным у детей будет сам Иоанн Креститель. Сватовство на в этот день будет удачным.

Обязательно нужно утром 20 января выпить стакан святой воды. Верили, что можно привлечь удачу и укрепить здоровье.

Святую воду с самого утра подливают даже домашним животным. В этот день считалось хорошей приметой попробовать глоток вина или пива. Считалось, что это спасёт вас от слёз и горя.

Что нельзя делать 20 января

  • Нельзя 20 января бездельничать. Если сегодня у вас выходной, то займитесь уборкой, стиркой или любыми домашними делами.
  • Нельзя 20 января умываться. Верили, что якобы это может смыть с себя защиту от мошенников, обманщиков, врунов, стать для них уязвимым.
  • Нельзя 20 января убивать мышей. Верили, что мыши сегодня предсказывают рождение ребёнка, охотиться на них, ловить и убивать ни в коем случае нельзя.
  • Нельзя 20 января отправляться на охоту. Ваши желания могут не сбыться.
  • Нельзя 20 января принимать подарки особенно от малознакомых людей или незнакомцев. Можно перенять на себя их проблемы и болезни.

Приметы на 20 января

  • Если ясная и холодная погода, то ждать засушливое лето.
  • Если пасмурная погода со снегом, то к хорошему урожаю.
  • Если утренний туман, то к хорошему урожаю хлеба.
  • Если много синиц возле домов, то к холоду и заморозкам.
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