Авторитетный астролог, писатель и публицист Павел Глоба рассказал, что двум знакам зодиака грозит страшное предательство. Специалист по звездам уверен, что это произойдет до конца января 2023 года.
Оправятся не скоро: Глоба рассказал, что двух знаков зодиака предадут до конца января
Оправятся не скоро: Глоба рассказал, что двух знаков зодиака предадут до конца января
Рак
Представители водного знака в первый месяц года столкнутся с предательством близкого человека. Вторая половинка прибегнет к обману ради собственной выгоды, наплевав на чувства Раков. Астролог с мировым именем рекомендует не прощать предательства, иначе человек поступит с вами так еще не раз.
Стрелец
Представителей огненного знака серьезно подставят в январе 2023 года. Причем это будут люди, которым Стрельцы доверяют: коллеги или друзья. Стрелец окажется в затруднительном финансовом положении из-за этой ситуации: придется выплачивать чужие долги. Павел Глоба рекомендует не рубить с плеча, а постараться разобраться в деле. Возможно, проблем удастся избежать.
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