Оправятся не скоро: Глоба рассказал, что двух знаков зодиака предадут до конца января

Представители водного знака в первый месяц года столкнутся с предательством близкого человека. Вторая половинка прибегнет к обману ради собственной выгоды, наплевав на чувства Раков. Астролог с мировым именем рекомендует не прощать предательства, иначе человек поступит с вами так еще не раз.