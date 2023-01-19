Чурикова, Лоллобриджида, кто еще: астролог объяснил, почему в 2023 году уйдут из жизни многие знаменитости

Все дело в том, что с 8 января Черная Луна вошла в знак Льва, который традиционно отвечает за людей творческих и одаренных в сферах театра, музыки и кино. Часто ее прохождению по этому солнечному знаку «убирает» из пространства тех, кто внес весомый вклад в развитие индустрии. Также знак Льва отвечает за царствующих особ, поэтому вероятно, что из жизни могут уйти и представители монарших династий.