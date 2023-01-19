Астролог WDay Юлия Лифанова рассказывает, почему этот год запомнится траурными мероприятиями по главным звездам кино, театра и культуры.
Чурикова, Лоллобриджида, кто еще: астролог объяснил, почему в 2023 году уйдут из жизни многие знаменитости
Чурикова, Лоллобриджида, кто еще: астролог объяснил, почему в 2023 году уйдут из жизни многие знаменитости
Начавшийся 2023 год уже поражает количеством смертей среди звезд кино, моды и шоу-бизнеса, а ведь январь еще даже не закончился! Астролог Юлия Лифанова рассказывает, почему в течении грядущих 12 месяцев мир попрощается с большим количеством знаменитостей.
Особенность 2023 года
Все дело в том, что с 8 января Черная Луна вошла в знак Льва, который традиционно отвечает за людей творческих и одаренных в сферах театра, музыки и кино. Часто ее прохождению по этому солнечному знаку «убирает» из пространства тех, кто внес весомый вклад в развитие индустрии. Также знак Льва отвечает за царствующих особ, поэтому вероятно, что из жизни могут уйти и представители монарших династий.
Кроме того, ситуация со звездами обостряется вхождением Плутона в знак Водолей в марте 2023 года. Это созвездие отвечает за киноиндустрию, а эта маленькая планета руководит процессами очищения и трансформации. В течении ближайших 20 лет Голливуд и другие кино-институты полностью изменятся. Но именно в этом году нас ждет настоящее падение мэтров синематографа, что будет символизировать глубокую трансформацию общества и его интересов.
В январе мир попрощался с культовой актрисой Инной Чуриковой, дизайнером Вивьен Вествуд, голливудской звездой Джиной Лоллобриджидой, Лизой Мари Пресли, известной моделью Татьяной Патиц и Вахтангом Кикабидзе.
Вероятно, что за 2023 год мы попрощаемся со многими звездами кино советского периода из-за прохождения узла прошлого по Скорпиону (который символизирует СССР). Также вероятны многочисленные уходы представителей эстетического и модного бизнеса (дизайнеров, кутюрье, моделей прошлого).
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