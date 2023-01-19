Шоколад зацвел: можно ли есть шоколад с белым налетом

Шоколад с белым налетом: можно есть?

Шоколадный налет может выглядеть неаппетитно, но есть его совершенно безопасно. Однако это не означает, что вы захотите его съесть, так как вкус и текстура могут быть другими.

"Цветение обычно лишает шоколад некоторых из его самых приятных качеств, — говорит Лайсконис. По словам Элбоу, шоколад с жирным налетом может быть слишком похож на какао-масло. По текстуре он несколько "воскоподобный или рассыпчатый по сравнению с правильно темперированным и хранившимся шоколадом", — добавляет Джонсон. По словам Лайскониса, шоколад с сахарным налетом, вероятно, будет иметь "зернистое" ощущение во рту.

Белый налет на шоколаде - как убрать?

Не всегда возможно избежать шоколадного "поседения", но правильное хранение, безусловно, помогает. "Чтобы защитить свои батончики от обоих типов цветения, убедитесь, что они хорошо завернуты, и храните их в прохладном, сухом месте", — говорит Джонсон. Это исключает холодильник, "который слишком влажный". Если вы живете в таком жарком месте, что холодильник — ваш единственный выход, он предлагает плотно накрыть шоколад полиэтиленовой пленкой и положить батончики в пакет с застежкой-молнией, чтобы предотвратить просачивание влаги.

Что делать если шоколад побелел?