В начале января исполнилось 15 лет со дня смерти Александра Абдулова, память о котором до сих пор жива благодаря многочисленным и культовым ролям артиста. 3 января родные и друзья покойной звезды традиционно собрались у могилы на Ваганьковском кладбище, пишет eg.ru.
Дочь от всех скрывается, а вдова завела тайный роман: как живет семья спустя 15 лет после смерти Абдулова
Наверное, больше всего внимания в тот день приковала к себе родная дочь Александра Евгения. Ей было всего девять месяцев, когда папа скончался, и знает она его только по фильмам да многочисленным фотографиям. 15-летний подросток, как утверждают близкие Абдулова, растет копией знаменитого отца.
Кто-то из присутствующих напомнил Абдуловой, что та хотела стать режиссером, но девушка промолчала. Евгения вообще не из тех, кто любит выставлять себя на всеобщее обозрение. Увидев, что кто-то из толпы зевак на кладбище начал пристально наблюдать за ней, показала им в шутку кукиш, предварительно натянув на лицо черную маску.
Еще будучи малышкой Женя получила от Марка Захарова предложение играть в «Ленкоме». Дочка Абдулова какое-то время репетировала, но потом передумала строить театральную карьеру. Ее можно было не уговаривать, это оказалось бесполезно. Впоследствии Женя сыграла ребенка главных героев в ленте «Любовь и Сакс» и появилась в музыкальном клипе своей подруги. Известно, что с будущей профессией Абдулова пока не определилась, но в свободное от учебы время любит рисовать и играть в футбол.
Мама Евгении Юлия Мешина, вторая супруга Александра, когда-то считалась роковой женщиной. Да и сейчас, как утверждают люди, она выглядит просто прекрасно. Каждый год 3 января вот уже 15 лет вдова артиста появляется на его могиле. И до сих пор скрывает от публики свою личную жизнь - то ли из уважения к памяти Абдулова, то ли из нежелания привлекать к себе лишнее внимание.
Однако на кладбище Мешину поддерживал некий мужчина, который отвозил и увозил ее с могилы актера. Говорят, что это и был тайный возлюбленный вдовы Абдулова. Он якобы живет вместе с Юлией на ее даче во Внуково. По крайней мере, соседи часто видят этого загадочного спутника Мешиной.