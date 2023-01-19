Прощание с Вахтангом Кикабидзе: его гроб украсили флагом Украины

15 января стало известно о смерти грузинского актера и друга Украины Вахтанга Кикабидзе. Причина смерти до сих пор неизвестна, однако ранее сообщалось, что он несколько лет боролся с болезнью.

В одном из интервью он даже говорил, что ощущал приближение смерти. Периодически ему становилось так плохо, что он был готов попрощаться с жизнью, лишь бы не мучаться.

18 января состоялось прощание с Кикабидзе в Тбилиси. Его гроб украсили двумя флагами - украинским и грузинским. На церемонию прощания пришло много людей - друзья, родственники, посторонние люди. Все они почтили память великого актера и настоящего человека, который хотел жить свободно и того же желал другим. Из российских звезд никто, кроме Станислава Юрьевича, не приехал. «Билет до Грузии стоит дорого… Нельзя никого винить. Да и боятся многие, ведь, если человек говорит хорошее, то он — друг, а если брешет — враг. Я завтра лечу обратно домой», — отметил актер.