Астролог Тамара Глоба заявила, что для Скорпионов 2023 год будет успешным. По ее словам, год Кролика для представителей этого созвездия станет семейным, пишет teleprogramma.pro.
Карьера, деньги! Глоба назвала года рождения тех, кому несказанно повезет
Карьера, деньги! Глоба назвала года рождения тех, кому несказанно повезет
«Скорпионов, рожденных в 1966, 1972, 1978, 1984, 1990, 1996 годах, ожидает большой успех на профессиональном поприще, причем смена рода деятельности может в корне поменяться», - заявила она.
Глоба подчеркнула, что любые перемены Скорпионам пойдут на пользу.