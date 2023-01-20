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Карьера, деньги! Глоба назвала года рождения тех, кому несказанно повезет

Limon.ee
Карьера, деньги! Глоба назвала года рождения тех, кому несказанно повезет
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Перемены к лучшему. Иллюстративное фото
Перемены к лучшему. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Астролог Тамара Глоба заявила, что для Скорпионов 2023 год будет успешным. По ее словам, год Кролика для представителей этого созвездия станет семейным, пишет teleprogramma.pro.

«Скорпионов, рожденных в 1966, 1972, 1978, 1984, 1990, 1996 годах, ожидает большой успех на профессиональном поприще, причем смена рода деятельности может в корне поменяться», - заявила она.

Глоба подчеркнула, что любые перемены Скорпионам пойдут на пользу.

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