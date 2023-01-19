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Что с лицом? Волочкова забыла включить фильтры и выложила фото как есть

Limon.ee
Что с лицом? Волочкова забыла включить фильтры и выложила фото как есть
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Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова Фото: Sergei Karpukhin

Анастасия Волочкова вернулась домой со своего шикарного 18-дневного отпуска на Мальдивах, однако лететь знаменитости пришлось в эконом-классе. По словам артистки, это из-за ее длинных ног.

Кроме того, артистка решила не повторять своих прошлогодних ошибок и на этот раз летела не только в маске, но еще и попросила валерьянки у бортпроводника, а после сделала фотографию со стюардессами.

«Не стоило это фото выкладывать без фильтра», «На третьей фотографии бабушка лет 80, капец что с ней стало», «Настя без фильтра печальное зрелище», – пишут подписчики под постом Анастасии Волочковой.

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