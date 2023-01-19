Губа не дура: Инстасамка озвучила цифру своего гонорара

Рэперша Инстасамка в эфире шоу «Че Каво» рассказала, что за 30 минут выступления на частном мероприятии просит 67 000 евро.

«Пять миллионов рублей за 30 минут на частном мероприятии. Последнее было в Москве, когда у девочек был девичник. Концерты, которые делаем сами, стоят примерно миллион. В Москве и Питере может быть от 5 млн», — заявила Инстасамка.