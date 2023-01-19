Инстасамка призналась, что просит 67 000 евро за выступление на частной вечеринке.
Губа не дура: Инстасамка озвучила цифру своего гонорара
Губа не дура: Инстасамка озвучила цифру своего гонорара
Рэперша Инстасамка в эфире шоу «Че Каво» рассказала, что за 30 минут выступления на частном мероприятии просит 67 000 евро.
«Пять миллионов рублей за 30 минут на частном мероприятии. Последнее было в Москве, когда у девочек был девичник. Концерты, которые делаем сами, стоят примерно миллион. В Москве и Питере может быть от 5 млн», — заявила Инстасамка.
При этом она добавила, что за серию постов в своих соцсетях может запросить до 800 тыс. рублей. По ее словам, обычная реклама групп и сообществ стоит примерно 200 тыс., однако если речь идет о продвижении косметики или сериалов, то ценник увеличивается примерно в 4 раза.
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