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«САЛО СО САЛО» ⟩ Бизнесмены хотели открыть в Ласнамяэ ресторан с ярким названием, а получилось еще лучше!

ЭКСКЛЮЗИВ!
Лиана Турпакова
Бизнесмены хотели открыть в Ласнамяэ ресторан с ярким названием, а получилось еще лучше!
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Фото: личный архив

Когда-то мимо этого дома в Ласнамяэ на улице Пауля Пинна, 8 было страшно пройти. Сомнительное увеселительное заведение на первом этаже здания, больше похожего на заброшку, пугало прохожих и жильцов соседних домов. Помните ли вы историю этого дома? 

Те, кто родились в начале девяностых, наверняка еще успели застать это здание в Ласнамяэ «во всей его красе». На первом этаже когда-то был бар с музыкой и танцами, пиццерия, какие-то другие временные точки общепита, ничем не запомнившиеся. А уже в начале двухтысячных здесь по соседству с общепитом открылась библиотека, переехавшая сюда из панельного девятиэтажного дома на улице Анни. С тех пор ситуация как на самой улице Пинна, так и в этом здании стала улучшаться.

Дольше всех здесь задержался ресторан Kitchen Rõõm, для которого изначально было придумано совершенно иное название - «Сало Со Сало». В преддверии очередного дня рождения заведения мы решили вспомнить историю здания на улице Пинна, 8, на первом этаже которого оно расположилось, а также рассказать об этом месте, которое полюбилось в том числе городским чиновникам и особенно политикам из Центристской партии. 

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