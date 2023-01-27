«САЛО СО САЛО» ⟩ Бизнесмены хотели открыть в Ласнамяэ ресторан с ярким названием, а получилось еще лучше!

Те, кто родились в начале девяностых, наверняка еще успели застать это здание в Ласнамяэ «во всей его красе». На первом этаже когда-то был бар с музыкой и танцами, пиццерия, какие-то другие временные точки общепита, ничем не запомнившиеся. А уже в начале двухтысячных здесь по соседству с общепитом открылась библиотека, переехавшая сюда из панельного девятиэтажного дома на улице Анни. С тех пор ситуация как на самой улице Пинна, так и в этом здании стала улучшаться.