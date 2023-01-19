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Неожиданно! Почему лучше иметь паспорт Латвии или Литвы, чем Эстонии?

Limon.ee
Неожиданно! Почему лучше иметь паспорт Латвии или Литвы, чем Эстонии?
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Паспорт Эстонии.
Паспорт Эстонии. Фото: Thomas Balagula/Shutterstock

Эстонский паспорт занимает 12-е место в мире, предоставляя безвизовый доступ в 181 страну и на территорию, согласно Индексу паспортов (Henley Passport Index) 2023 года.

В 2022 году Эстония занимала десятое место, но количество стран и территорий осталось прежним. В прошлом году Эстония разделила свое место с Латвией и Словенией, однако в индексе 2023 года Латвия и Словения занимают 11-е место с безвизовым доступом в 182 страны, пишет Estonianworld.com.

Самый мощный паспорт в мире – японский (193 страны), за ним следуют Сингапур и Южная Корея (192), Германия и Испания (190), Финляндия, Италия и Люксембург (189), а также Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция (188).

Однако количество стран, в которые паспорт дает безвизовый доступ, несколько завышено, так как в нем указаны Пуэрто-Рико, Виргинские острова США, Американское Самоа и Гуам как отдельные страны, хотя они являются территориями США и требования к въезду в них такие же, как и в США. 

Литва занимает 10-е место в индексе 2023 года (183 страны), а Россия – 49-е (118).

Худшими паспортами в мире являются паспорта Афганистана (109-е место, 27 стран), Ирака (108-е, 29 стран) и Сирии (107-е, 30 стран).

Индекс, ежегодно составляемый лондонской компанией Henley & Partners, специализирующейся на консультировании по вопросам гражданства и проживания в мире, основан на данных, предоставляемых Международной ассоциацией воздушного транспорта, известной как IATA, и компания составляет его с 2006 года.

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