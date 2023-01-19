НЕ ВСЁ ТАК ПЛОХО? ⟩ Почти каждый третий молодой житель Эстонии получает больше 1200 евро в месяц

16 процентов молодых заняты лишь учебой, 17 процентов совмещают работу и учебу, а 51 процент – только работают. Больше всего безработных в возрасте от 18 до 19 лет (14 процентов).

Почти половина всех опрошенных в возрасте от 25 до 29 лет (48 процентов) имеют официальный доход более 1200 евро в месяц чистыми, в то же время 49 процентов совсем молодых – от 18 до 19 лет – зарабатывают до 500 евро в месяц чистыми. 46 процентов мужчин получают зарплату выше 1200 евро в месяц, а среди женщин этот показатель значительно ниже – всего 25 процентов. С доходом ниже 800 евро мужчин было 24 процента, а женщин – 36 процентов.

«Рассматривая доходы 18-29-летних, важно учитывать, что треть молодых людей учится на дневном или заочном отделении. Следовательно, существует четкая разница между заработной платой 18-19-летних и 25-29-летних, имеющих гораздо больший запас знаний, навыков и опыта, накопленных за десятилетие или около того. В то же время существует значительная разница в заработной плате между мужчинами и женщинами во всех возрастных группах. Женщин больше, чем мужчин с более низкими доходами, и, наоборот, мужчин больше, чем женщин с более высокими зарплатами. Вызывает беспокойство тот факт, что чем выше становятся цифры заработной платы, тем больше увеличивается разрыв в оплате труда мужчин и женщин», – сказала Виктория Ткач, руководитель отдела продаж SEB для частных клиентов.

Опрос также показал, что 38 процентов молодых людей в Эстонии были бы довольны чистым доходом более 1500 евро в месяц, учитывая их нынешние знания и опыт. И снова наблюдается значительная разница между ожиданиями мужчин и женщин: 45 процентов мужчин считают, что могли бы зарабатывать более 1500 евро нетто, по сравнению с 32 процентами женщин. Молодые мужчины также более амбициозны, чем женщины, когда речь заходит о будущем. Через пять лет 26 процентов женщин рассчитывают зарабатывать более 2500 евро нетто, по сравнению с 41 процентом мужчин.

«Опрос показывает, что молодые мужчины несколько более амбициозны, чем женщины. Они больше ценят свои нынешние навыки и опыт, что означает, что у мужчин более высокие ожидания по зарплате как сейчас, так и в будущем. С другой стороны, у женщин более скромные ожидания по зарплате. Когда речь идет об оплате труда, важно говорить об этом, чтобы молодые женщины также могли ценить свои навыки, знания и опыт и требовать равной оплаты на рынке труда», – подчеркнула Ткач.