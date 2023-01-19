На прошлой неделе Джулиан Сэндс отправился покорять горы Калифорнии, с тех пор о нем ничего не слышно. Сейчас звезду ищут, но поиски осложняются плохими погодными условиями, StarHit.
Актер Джулиан Сэндс пропал в горах Калифорнии: поиски осложнились из-за погоды
В минувшую пятницу близкие 65-летнего Сэндса заявили о его пропаже. По сообщению спасателей, артист находится в калифорнийских горах Сан-Габриэль, в которых не так давно погибли два туриста.
В субботу поиски актера осложнились из-за погоды. «Из-за риска схода лавин наземные бригады были сняты с горы. Тем не менее, мы продолжаем поиски с помощью вертолетов и дронов. Мы запланируем еще один наземный поиск, когда погода улучшится, и это будет безопасно для наших наземных экипажей», – поделился источник.
Близкие Сэндса сейчас не находят себе места. «В пятницу узнал, что мой друг Джулиан Сэндс пропал без вести в горах. Я опустошен. Очень близкий друг семьи, который был авантюристом во всем, что он делал. Я много молюсь», – признался кинопродюсер Кассиан Элвис.