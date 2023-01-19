Актер Джулиан Сэндс пропал в горах Калифорнии: поиски осложнились из-за погоды

В минувшую пятницу близкие 65-летнего Сэндса заявили о его пропаже. По сообщению спасателей, артист находится в калифорнийских горах Сан-Габриэль, в которых не так давно погибли два туриста.

В субботу поиски актера осложнились из-за погоды. «Из-за риска схода лавин наземные бригады были сняты с горы. Тем не менее, мы продолжаем поиски с помощью вертолетов и дронов. Мы запланируем еще один наземный поиск, когда погода улучшится, и это будет безопасно для наших наземных экипажей», – поделился источник.