ПО СЛЕДАМ ОТЦА-ПРЕСТУПНИКА ⟩ Неоднократно судимый житель Вирумаа обвиняется в незаконной вырубке семейного леса

Согласно обвинительному заключению, предстоит судебное разбирательство по факту незаконной вырубки леса, проведенной летом 2020 года на участке, принадлежащем матери Велса, где обвиняемые, нанятые и проинструктированные лесорубы без знаний лесного хозяйства, действуя по указанию Велса и Фокина, проредили лес значительно больше, чем это было бы допустимо в соответствии с действующими в Эстонии требованиями к лесозаготовкам.