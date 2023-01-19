«В результате действий пильщиков, не имевших знаний в области лесного хозяйства, площадь леса, растущего на вырубке, оказалась ниже минимально допустимой, произошла чрезмерная вырубка, что нанесло ущерб окружающей среде», - заявил Вируский окружной прокурор на слушаниях 17 января, где судили обвиняемых в незаконной вырубке.
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ПО СЛЕДАМ ОТЦА-ПРЕСТУПНИКА ⟩ Неоднократно судимый житель Вирумаа обвиняется в незаконной вырубке семейного леса
Неоднократно судимый житель Вирумаа обвиняется в незаконной вырубке семейного леса
Вируская районная прокуратура выдвинула обвинения против Аапа Велса и Александра Фокина на основании незаконной вырубки леса, которая нанесла ущерб окружающей среде, пишет Elu24.
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