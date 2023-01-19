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ПО СЛЕДАМ ОТЦА-ПРЕСТУПНИКА ⟩ Неоднократно судимый житель Вирумаа обвиняется в незаконной вырубке семейного леса

Анналийза Кёсс
Неоднократно судимый житель Вирумаа обвиняется в незаконной вырубке семейного леса
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Вырубка леса. Иллюстративное фото
Вырубка леса. Иллюстративное фото Фото: Urmas Luik / Pärnu Postimees

«В результате действий пильщиков, не имевших знаний в области лесного хозяйства, площадь леса, растущего на вырубке, оказалась ниже минимально допустимой, произошла чрезмерная вырубка, что нанесло ущерб окружающей среде», - заявил Вируский окружной прокурор на слушаниях 17 января, где судили обвиняемых в незаконной вырубке.

Вируская районная прокуратура выдвинула обвинения против Аапа Велса и Александра Фокина на основании незаконной вырубки леса, которая нанесла ущерб окружающей среде, пишет Elu24.

Согласно обвинительному заключению, предстоит судебное разбирательство по факту незаконной вырубки леса, проведенной летом 2020 года на участке, принадлежащем матери Велса, где обвиняемые, нанятые и проинструктированные лесорубы без знаний лесного хозяйства, действуя по указанию Велса и Фокина, проредили лес значительно больше, чем это было бы допустимо в соответствии с действующими в Эстонии требованиями к лесозаготовкам.

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