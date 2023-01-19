Недалеко от торгового центра «Магистрали» снегоуборочный автомобиль перегородил всю полосу в сторону района Мустамяэ.
ВИДЕО ⟩ Не ругайтесь, им тоже нужна помощь: в Мустамяэ снегоуборочная машина перегородила всю дорогу
Большая пробка
Не ругайтесь, им тоже нужна помощь: в Мустамяэ снегоуборочная машина перегородила всю дорогу
В четверг, 19 января, около 10 утра в районе Мустамяэ снегоуборочный автомобиль не справился со снежным настилом и завяз, перекрыв собой полдороги. На бульваре Сыпрусе образовалась внушительная пробка: автолюбители вынуждены объезжать снегоуборочный транспорт.
По данным приложения Waze – движение затруднено и дорога отмечена красным.
Пользователи приложения рекомендуют водителям объезжать данное место: «По возможности избегайте! Стоим здесь уже 20 минут»