Эти продукты нельзя есть каждый день, но их едят все

Яйца

Они присутствуют в рационе большинства если не в чистом виде, то в составе других блюд вроде выпечки, соусов, салатов. Яйца принято употреблять на завтрак: вареными, в виде омлета или глазуньи, но не стоит есть эти блюда постоянно. Яичный желток содержит большое количество холестерина, а значит, повышает риск развития атеросклероза сосудов. Организм за яичную диету спасибо не скажет! А вот два-три раза в неделю употреблять яйца можно спокойно: они не навредят, а принесут пользу.

Картофель

Картофель, как и яйца, весьма универсален. От пюре до фри и драников - что только из него не готовят! Без него не обходятся и домашние супы. Но пора провести ревизию рациона: ежедневное употребление картошки грозит сахарным диабетом. Гликемический индекс картофеля - 95, больше, чем у сахара или меда. Кроме того, он негативно влияет на работу кишечника и с трудом усваивается, так как содержит массу крахмала. Сели на диету? Смело вычеркивайте картошку из меню: полезного в ней мало.

Рис