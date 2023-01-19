Украинка в Таиланде бросила тарелкой в российскую ведущую, которая поддерживает Путина

Не так давно Борисова отдыхала в Таиланде, где и получила на орехи. Она рассказала, что во время завтрака украинка взяла тарелку и швырнула ее в россиянку. «Единственным проявлением негатива был выпад со стороны украинки, которая приехала с ребенком. Она во время завтрака швырнула в нас тарелку, когда мы начали разговаривать с дочерью», - пожаловалась Борисова.

Также она добавила, что искренне не понимает, почему женщина из Украины, в которой полномасштабную войну развернула Россия и убивает мирных людей, так поступила.