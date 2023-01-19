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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Можно дальше грешить!» Православные окунулись в ледяную воду в Пирита

Светлана Карабут Константин Седнев
«Можно дальше грешить!» Православные окунулись в ледяную воду в Пирита
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Крещенские купания в Пирита.
Крещенские купания в Пирита. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В ночь на 19 января в Пирита проходят ежегодные крещенские купания. На улице 2 градуса со знаком плюс, слабый ветерок. Нам кажется, что с погодой повезло, а вот опытные ныряльщики не согласны: «Морозца не хватает!»

В праздник Крещения по древней традиции многие верующие, независимо от погодных условий, купаются в купелях и водоемах. Ныряльщики со стажем говорят, что ощущения непередаваемые и стоят того, чтобы однажды попробовать!

Полотенце, теплая одежда, термос с чаем и хорошее настроение. Десятки таллиннцев пришли в полночь в Центр зимнего плавания Пирита, чтобы окунуться. Мы тоже решили попробовать залезть в ледяную воду, чтобы поделиться ощущениями, так сказать, из первых уст. Смотрите видео!

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