В ночь на 19 января в Пирита проходят ежегодные крещенские купания. На улице 2 градуса со знаком плюс, слабый ветерок. Нам кажется, что с погодой повезло, а вот опытные ныряльщики не согласны: «Морозца не хватает!»
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Можно дальше грешить!» Православные окунулись в ледяную воду в Пирита
«Можно дальше грешить!» Православные окунулись в ледяную воду в Пирита
В праздник Крещения по древней традиции многие верующие, независимо от погодных условий, купаются в купелях и водоемах. Ныряльщики со стажем говорят, что ощущения непередаваемые и стоят того, чтобы однажды попробовать!
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