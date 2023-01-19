Певица Сандра Нурмсалу о конкурсе Eesti Laul этого года: жаль, что действительно хорошие артисты оказываются за бортом

«К сожалению, - говорит она, - у многих музыкантов каждый год возникает вопрос: зачем и для кого?»

Нурмсалу задается вопросом, попадают ли хорошие артисты со своими хорошими песнями на конкурс? «Неужели их слишком мало, чтобы пройти в полуфинал; неужели жюри не умеет распознавать хорошие песни и намеренно выбирает посредственные и даже плохие, чтобы попытаться удовлетворить вкусы большинства?» - недоумевает музыкант.