Эстонская певица Сандра Нурмсалу, представлявшая Эстонию на Евровидении, критикует процесс отбора песен на Eesti Laul и задает неудобные вопросы в социальных сетях. Член отборочного жюри Роберт Линна согласен с ней.
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Певица Сандра Нурмсалу о конкурсе Eesti Laul этого года: жаль, что действительно хорошие артисты оказываются за бортом
Певица Сандра Нурмсалу о конкурсе Eesti Laul этого года: жаль, что действительно хорошие артисты оказываются за бортом
«К сожалению, - говорит она, - у многих музыкантов каждый год возникает вопрос: зачем и для кого?»
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