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Певица Сандра Нурмсалу о конкурсе Eesti Laul этого года: жаль, что действительно хорошие артисты оказываются за бортом

Мерилин Няреп
Певица Сандра Нурмсалу о конкурсе Eesti Laul этого года: жаль, что действительно хорошие артисты оказываются за бортом
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Фото: Kairit Leibold/Taavi Sepp/Elu24 kollaaž

Эстонская певица Сандра Нурмсалу, представлявшая Эстонию на Евровидении, критикует процесс отбора песен на Eesti Laul и задает неудобные вопросы в социальных сетях. Член отборочного жюри Роберт Линна согласен с ней.

«К сожалению, - говорит она, - у многих музыкантов каждый год возникает вопрос: зачем и для кого?»

Нурмсалу задается вопросом, попадают ли хорошие артисты со своими хорошими песнями на конкурс? «Неужели их слишком мало, чтобы пройти в полуфинал; неужели жюри не умеет распознавать хорошие песни и намеренно выбирает посредственные и даже плохие, чтобы попытаться удовлетворить вкусы большинства?» - недоумевает музыкант.

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