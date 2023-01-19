«Десять лет с Ziggy Wild были чрезвычайно дикими, авантюрными и эмоциональными», - говорит солистка группы Лаура Притс. В среду в Fotografiska группа отметила свое десятилетие крутой вечеринкой!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Культовая эстонская группа отметила десятилетие мощной вечеринкой в Fotografiska
Культовая эстонская группа отметила десятилетие мощной вечеринкой в Fotografiska
«Мы многое пережили вместе, но мы также росли и развивались», - говорит Притс, добавляя, что юбилейный концерт будет посвящен творчеству Ziggy Wild через года, поэтому на сцену выйдет оригинальный, нынешний и расширенный состав группы.