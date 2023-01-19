ГАЛЕРЕЯ ⟩ Культовая эстонская группа отметила десятилетие мощной вечеринкой в Fotografiska

«Мы многое пережили вместе, но мы также росли и развивались», - говорит Притс, добавляя, что юбилейный концерт будет посвящен творчеству Ziggy Wild через года, поэтому на сцену выйдет оригинальный, нынешний и расширенный состав группы.

«Это замечательное чувство - наблюдать за тем, как все это сбывается, видеть, как наши мечты, как маленькие, так и большие, исполнялись на протяжении последних десяти лет», - говорит барабанщик группы Хенри-Ханнес Селл.