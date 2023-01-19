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СЕКСУАЛЬНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ ⟩ Кадры эротической фотосессии Беллы Хадид в кружевном белье попали в Сеть

Limon.ee
Кадры эротической фотосессии Беллы Хадид в кружевном белье попали в Сеть
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Белла Хадид
Белла Хадид Фото: JEWEL SAMAD

Фотосъемка впечатлила поклонников супермодели, пишет Topnews.

Американская супермодель Белла Хадид снялась в рекламной кампании бренда Victoria’s Secret.

Снимки получились весьма пикантными, так как любая фотосессия в белье предполагает сексуальность модели. 26-летняя знаменитость позировала перед фотографом в кружевном нижнем белье розового цвета. Поклонникам Хадид не часто случается видеть ее в поясе с подвязками поэтому снимки имели в Сети бешеный успех.

На размещенном кадре видно, что волосы красавицы распущены и уложены волнами, а на ее лицо нанесен нюдовый макияж. К кружевному комплекту идеально подошли длинные велюровые перчатки в тон со стразами. При этом модель задорно улыбается, как бы призывая полюбоваться своим идеальным телом в столь эффектной упаковке.
 
Фото смотрите ЗДЕСЬ!
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