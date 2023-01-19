СЕКСУАЛЬНОСТЬ ЗАШКАЛИВАЕТ ⟩ Кадры эротической фотосессии Беллы Хадид в кружевном белье попали в Сеть

На размещенном кадре видно, что волосы красавицы распущены и уложены волнами, а на ее лицо нанесен нюдовый макияж. К кружевному комплекту идеально подошли длинные велюровые перчатки в тон со стразами. При этом модель задорно улыбается, как бы призывая полюбоваться своим идеальным телом в столь эффектной упаковке.

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