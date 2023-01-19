С Крещением Господним связано много традиций и обрядов. Это и крещенские гадания, и ныряние в прорубь, и, конечно же, крещенская вода, которая обладает чудотворной силой.
Что необходимо сделать на Крещение: привлекаем благополучие с помощью волшебной воды
Святая вода - это сильнейший источник сил и защиты от неприятностей. Она помогает защититься от негатива, исцеляет от болезней, помогает укрепить веру. Но это далеко не все. Крещеная вода заряжает духовной силой, изгоняя скверну, зло и негатив из вашей жизни. В ночь Богоявления вся вода освящается, а сильнейшая энергетика, которой обладает крещенская вода, повышает эффективность различных обрядов. Поэтому, чтобы привлечь благополучие, можно заговорить святую воду на успех, богатство и процветание.
Обряд на привлечение денег
Лучше всего этот заговор поможет тем, кто прочитает его в Крещение, а не в предшествующий ему Сочельник. Как только наступит полночь, наберите кружку святой воды, возьмите ее в обе руки и пройдитесь с ней по всей площади квартиры. Двигайтесь осторожно: нельзя, чтобы даже капля крещенской воды выплеснулась из кружки. Вернувшись на то место, с которого начали свой «обход», прочтите заговор:
«Крещенскую воду стерегу, ни капли из нее не пророню. Хочу, чтоб дом мой был полон света, денег и добра. Воду заговариваю во имя всех святых. Пусть будет так, как я хочу. Аминь».
Если вам не хватает денег и приходится регулярно занимать у своих родственников, друзей и знакомых, то вам поможет следующий заговор. Возьмите несколько литров святой воды и вылейте ее в тазик. Тому, кто будет проводить магический ритуал, нужно встать ногами в другой таз, который должен быть пустым. Возьмите ковшик, зачерпните святую воду и омойте себя ею, медленно выливая ее на голову до тех пор, пока она не закончится. Сопровождайте действия заговором:
«Святая водица, позволь мне обогатиться. Как вода стекает по мне и остается под ногами, так я хочу, чтобы и деньги текли ко мне рекой и оставались у моих ног. Как хочу - так тому и быть. Аминь».
После этого необходимо вымыть пол в коридоре. Известно, что негативная энергетика скапливается именно там и не пускает денежную энергию на порог. Если воды осталось слишком много, ею можно полить комнатные растения и освятить все углы в доме. Будьте уверены, что после этого заговора результат не заставит себя долго ждать: деньги будут приходить буквально отовсюду.
Заговор на крещенскую воду для привлечения благополучия
Для обряда вам потребуется святая вода из проруби. Пока вы будете ее набирать, следует читать заговор:
«Поздней крещенской ночью спать мне невмочь. Верю я в силу крещенской воды. Знаю, что в силах ее освятить мое тело и душу мою. К ангелам я взываю сейчас: помогите мне, защитите от напастей земных, мир, удачу и счастье мне подарите. Господь Всевышний, переступи через мой порог, прими в дар молитвы мои и раскаяние мое. Мне многого не надо, я лишь благополучие в дом призываю. Не оставь меня, Боже, в минуты отчаянья, спаси мою душу от грехов и несчастий. Счастья земного желаю, которое не будет перечить слову Твоему. Аминь».
Отправляйтесь домой, не оглядываясь. Переступив порог, обрызгайте все стены в доме той водой, которую набрали в проруби. Не жалейте ее. Остатками следует умыться утром.
Оказывается, набирая святую воду, можно не только освободиться от всего дурного, но и привлечь в свою жизнь удачу, успех и процветание. Чтобы не нарушать обрядность, важно помнить о самой сути праздника Богоявления, или, иначе, Крещения Господнего.