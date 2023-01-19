Что необходимо сделать на Крещение: привлекаем благополучие с помощью волшебной воды

Святая вода - это сильнейший источник сил и защиты от неприятностей. Она помогает защититься от негатива, исцеляет от болезней, помогает укрепить веру. Но это далеко не все. Крещеная вода заряжает духовной силой, изгоняя скверну, зло и негатив из вашей жизни. В ночь Богоявления вся вода освящается, а сильнейшая энергетика, которой обладает крещенская вода, повышает эффективность различных обрядов. Поэтому, чтобы привлечь благополучие, можно заговорить святую воду на успех, богатство и процветание.

Обряд на привлечение денег

Лучше всего этот заговор поможет тем, кто прочитает его в Крещение, а не в предшествующий ему Сочельник. Как только наступит полночь, наберите кружку святой воды, возьмите ее в обе руки и пройдитесь с ней по всей площади квартиры. Двигайтесь осторожно: нельзя, чтобы даже капля крещенской воды выплеснулась из кружки. Вернувшись на то место, с которого начали свой «обход», прочтите заговор:

«Крещенскую воду стерегу, ни капли из нее не пророню. Хочу, чтоб дом мой был полон света, денег и добра. Воду заговариваю во имя всех святых. Пусть будет так, как я хочу. Аминь».

Прочитав заговор, отправляйтесь спать. Поутру стакан с крещенской водой следует выпить до последней капли.

Ритуал на избавление от долгов