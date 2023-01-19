В этот момент сила вашего духа – как свет. Это свет всего мира: Скорсезе записал видео в поддержку украинцев

Скорсезе признался, что молится, чтобы украинцы победили российских оккупантов.

«В этот момент ваш дух, сила вашего духа – как свет. Это свет всего мира. И я молюсь, чтобы он был достаточно ярким, чтобы провести вас сквозь эту темноту», – сказал он, пишет gordonua.com.

В начале декабря 2022 года Скорсезе выступил с речью в поддержку Украины на концерте в Карнеги-холле в Нью-Йорке по случаю столетия со дня первого исполнения в США произведения украинского композитора Николая Леонтовича «Щедрик».