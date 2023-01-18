В конце прошлого года светская львица Бригитте Сюзанне Хунт улетела в теплую страну на отдых, настаивая на том, что впервые в жизни путешествует одна. Но родственница Бригитте, создательница дигитального контента Марли, написала в социальных сетях, с кем телезвезда сейчас отдыхает. В своей истории в Instagram Хунт комментирует, что это давний друг и нет причин думать о чем-то большем. Однако Марли говорит, что в среду утром она увидела, что у нее есть письмо от Хунт. «Это очень оскорбительное письмо».
Для подписчиков
НОВЫЙ БОЙФРЕНД? ⟩ Вот это да! Вы только посмотрите, с каким мужчиной отдыхает в Таиланде эстонская светская львица
Вот это да! Вы только посмотрите, с каким мужчиной отдыхает в Таиланде эстонская светская львица
Если взглянуть на профиль в социальных сетях сестры Бригитте Марли, можно увидеть множество прекрасных фотографий. Не остались незамеченными и ее длинные светлые волосы, она определенно имеет сходство с телезвездой Бригитте Сюзанне Хунт. На потрясающее сходство между двух сестер обратили внимание и поклонники Марли, один из которых считает ее сестрой-близняшкой светской львицы. «Вот ты сестра-близнец БСХ. Сначала я подумала, что это она», – прокомментировал пост Марли один из ее подписчиков, сказав, что эти две красотки выглядят совершенно одинаково. «Ну, они все-таки родственники», – ответила Марли комментатору. Бригитте и Марли - сестры.