НОВЫЙ БОЙФРЕНД? ⟩ Вот это да! Вы только посмотрите, с каким мужчиной отдыхает в Таиланде эстонская светская львица

В конце прошлого года светская львица Бригитте Сюзанне Хунт улетела в теплую страну на отдых, настаивая на том, что впервые в жизни путешествует одна. Но родственница Бригитте, создательница дигитального контента Марли, написала в социальных сетях, с кем телезвезда сейчас отдыхает. В своей истории в Instagram Хунт комментирует, что это давний друг и нет причин думать о чем-то большем. Однако Марли говорит, что в среду утром она увидела, что у нее есть письмо от Хунт. «Это очень оскорбительное письмо».