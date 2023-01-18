Эстонская певица о минусах жизни с миллионером: после дорогих ресторанов хочется пойти в McDonald’s

Второй гость программы «Свидание со звездой» – певица Элиза Колк, сценическое имя Elysa, которая в этом году примет участие в финале эстонского песенного конкурса Eesti Laul с хитом Bad Philosophy.

В преддверии финала Eesti Laul 2023 Элиза нашла время встретиться с нами в лаунж-ресторане Kai на берегу Таллиннского залива с захватывающими видами, чтобы обсудить свои отношения с бизнесменом-миллионером Индреком Рахумаа, поделиться советами о том, как выйти на ведущих артистов американской музыкальной сцены, и развенчать слухи, о которых Элиза раньше не говорила публично.