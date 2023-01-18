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Эстонская певица о минусах жизни с миллионером: после дорогих ресторанов хочется пойти в McDonald’s

Александра Юрман
, Репортер Elu24
Эстонская певица о минусах жизни с миллионером: после дорогих ресторанов хочется пойти в McDonald’s
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Элиза Кольк в ресторане Kai для портала Elu24
Элиза Кольк в ресторане Kai для портала Elu24 Фото: Eero Vabamägi

О ее стремлении попасть в американский шоу-бизнес, жизнь по соседству с Бейонсе, муж-миллионер и слухи о купленных голосах на конкурсе Eesti Laul – Элиза Колк стала гостьей серии видеоподскастов «Свидание со звездой» на портале Elu24

Второй гость программы «Свидание со звездой» – певица Элиза Колк, сценическое имя Elysa, которая в этом году примет участие в финале эстонского песенного конкурса Eesti Laul с хитом Bad Philosophy.

В преддверии финала Eesti Laul 2023 Элиза нашла время встретиться с нами в лаунж-ресторане Kai на берегу Таллиннского залива с захватывающими видами, чтобы обсудить свои отношения с бизнесменом-миллионером Индреком Рахумаа, поделиться советами о том, как выйти на ведущих артистов американской музыкальной сцены, и развенчать слухи, о которых Элиза раньше не говорила публично.

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