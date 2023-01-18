У Запада есть еще один санкционный козырь в руках против России, которая ведет полномасштабную войну в Украине, и он еще не использован. Дело касается смартфонов.
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Финские СМИ: против России есть самая мощная санкция, которая еще не использовалась
Финские СМИ: против России есть самая мощная санкция, которая еще не использовалась
Теоретически, смартфоны могут быть заблокированы так же, как российские банки были исключены из международной банковской сети SWIFT. Если Запад отключит смартфоны россиян, это может оказать существенное влияние на функционирование российского общества и использование электронных услуг, сообщает yle.fi
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