Финские СМИ: против России есть самая мощная санкция, которая еще не использовалась

Российские газеты и россиянин, читающий новости на своем iPhone. Фото сделано 22 февраля 2022 г. Два дня спустя, 24 февраля 2022 г., российские войска вторглись в Украину.

У Запада есть еще один санкционный козырь в руках против России, которая ведет полномасштабную войну в Украине, и он еще не использован. Дело касается смартфонов.