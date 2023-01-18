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Финские СМИ: против России есть самая мощная санкция, которая еще не использовалась

Инна-Катрин Хейн
Финские СМИ: против России есть самая мощная санкция, которая еще не использовалась
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Российские газеты и россиянин, читающий новости на своем iPhone. Фото сделано 22 февраля 2022 г. Два дня спустя, 24 февраля 2022 г., российские войска вторглись в Украину.
Российские газеты и россиянин, читающий новости на своем iPhone. Фото сделано 22 февраля 2022 г. Два дня спустя, 24 февраля 2022 г., российские войска вторглись в Украину. Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko Jr/Scanpix

У Запада есть еще один санкционный козырь в руках против России, которая ведет полномасштабную войну в Украине, и он еще не использован. Дело касается смартфонов. 

Теоретически, смартфоны могут быть заблокированы так же, как российские банки были исключены из международной банковской сети SWIFT. Если Запад отключит смартфоны россиян, это может оказать существенное влияние на функционирование российского общества и использование электронных услуг, сообщает yle.fi

Блокировка смартфонов в России создаст глобальный прецедент. Неизвестно, какова будет реакция российского правительства на такой шаг.

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