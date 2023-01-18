Бывшая жена известного эстонского телеведущего выставила на продажу квартиру: дух нашей жизни с ним все еще там

«Друзья! Продаю свою прекрасную квартиру в невероятно красивом Лаагри. Только что сделан ремонт, но дух нашей с Михкелем жизни все еще там. А если не хотите покупать, может арендовать? Не стесняйтесь, дайте мне знать», – написала актриса Лийна Рауд в публикации в социальной сети.

Михкель и Лийна впервые появились на публике как пара в 2012 году. Тогда они не спешили комментировать статус отношений СМИ. В июне 2012 года портал Elu24 получил наводку и опубликовал материал о том, как актриса Лийна (тогда еще Вахтер) и Михкель Рауд вместе отправились в Хельсинки и флиртовали в Таллиннском аэропорту.

Поездку в Хельсинки Лийна не захотела тогда комментировать по телефону, так как находилась в Италии и боялась большого счета за телефон. Еще раньше пару видели вместе прогуливающейся по улицам старого Таллинна, а также Лийна в нетрезвом виде побывала на нескольких концертах Михкеля. «Я общаюсь с очень разными людьми – и с мужчинами, и с женщинами, и днем, и ночью», – объяснил тогда Михкель, когда репортер Kroonika спросил, предвидится ли у них с Лийной какой-то совместный проект.

«У меня нет проектов со всеми, только с некоторыми. Есть ли проект с Лийной? Мое дело – успокоиться и подтвердить, что с Лийной никакого проекта нет!» – ответил он.

Михкель и Лийна поженились в 2013 году, у них двое детей. В июле 2019 года пара объявила о расставании, но через несколько месяцев, в ноябре, снова сошлась.

«Это правда, мы с Лийной снова вместе. Мы должны работать ради семьи, и мы много работаем для этого!» – подтвердил тогда Михкель редакции Elu24.

«У нас все хорошо, и в наших отношениях тоже все хорошо», – добавил Михкель.