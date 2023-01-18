Марго Робби рассказала о съемках откровенных сцен в фильме «Волк с Уолл-стрит»

По ее словам, сниматься в постельных сценах было комфортно, поскольку на съемочной площадке была целая комната с меркинами – специальными париками для интимной зоны, которые используются во время съемок.

«У них есть штуки, которые называют меркинами: что-то вроде парика для гениталий. На съемках »Волка с Уолл-стрит« была целая комната с меркинами», – сказала Робби.

Актриса рассказала, что это помогло ей избавиться от чувствительности. После опыта съемок откровенных сцен для «Волка с Уолл-стрит» ей стало легче сниматься в других сценах: в частности, в сцене с «развратной вечеринкой» для фильма «Вавилон», который недавно вышел на экраны.

Съемки откровенных сцен часто становятся поводом для переживаний актеров, о чем они иногда вспоминают даже много лет спустя. Так, ранее о съемках откровенных сцен рассказывала актриса Брук Шилдс, которая сыграла в культовом фильме «Голубая лагуна». Актриса Аманда Сейфрид рассказала, что была вынуждена сниматься обнаженной, поскольку боялась потерять работу. А актеры, которые, будучи несовершеннолетними, сыграли в фильме «Ромео и Джульетта», подали в суд на киностудию Paramount, поскольку режиссер заставил их раздеться на съемках (с актерами это не было согласовано).