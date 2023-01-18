Чем почистить диван от пятен: три эффективных способа, от которых ваша мебель будет сиять

На диванах, которые имеют тканевую обивку, со временем появляются разнообразные пятна. Даже если вы обращаетесь со своей мебелью очень осторожно, избежать загрязнений трудно. Мы можете не брать с собой на диван еду или напитки, однако на нем всё равно останутся следы от пота, кожного жира, пыль с одежды и тому подобное. Поэтому вопрос, как почистить диван с тканевой обивкой, всё равно рано или поздно будет актуален абсолютно всем владельцам такой мебели.

Главред описал три распространенных способа, как очистить диван от пятен и разводов в домашних условиях.

Как почистить диван с тканевой обивкой – общие правила

Помните о том, что перед чисткой нужно пропылесосить диван, чтобы собрать с него пыль. Лучше не пропускать этот этап, ведь пыль будет оставаться на диване, лишь будет мешать вам нормально очистить мебель.

Также любое средство лучше проверять на небольшом и незаметном участке материала, чтобы определить, как то или иное вещество или смесь будут влиять на конкретно эту ткань.

Во время применения различных средств можно наносить их щеткой, если диван обшит жесткой тканью. Если же ткань не такая прочная, лучше вместо щетки применять губку или чистую ткань.