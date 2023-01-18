Стало известно, что известную актрису Ларису Удовиченко доставили в больницу. Предварительный диагноз уже известен.
Ларису Удовиченко экстренно госпитализировали с переломом позвоночника
67-летняя актриса была доставлена в один из медицинских центров с переломом позвоночника. Эту информацию уже подтвердили организаторы ее спектаклей в Петрозаводске и Великом Новгороде, пишет StarHit.
«С большим сожалением сообщаем, что Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника», – написали организаторы.
Они отметили, что заявленные спектакли состоятся, но с другой актрисой. Сама Лариса Ивановна пока не вышла на связь с поклонниками и никак не прокомментировала свое состояние. Также нет точных данных, при каких обстоятельствах случился перелом. Поклонники гадают, что артистка могла неудачно упасть либо на обледенелых улицах, либо во время репетиций.
Отметим, что при переломе позвоночника человеку требуется минимум шесть месяцев на то, чтобы восстановиться. Для этого необходимы операции, а также постоянные занятия с тренером, чтобы вернуть все двигательные функции.