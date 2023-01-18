Ларису Удовиченко экстренно госпитализировали с переломом позвоночника

67-летняя актриса была доставлена в один из медицинских центров с переломом позвоночника. Эту информацию уже подтвердили организаторы ее спектаклей в Петрозаводске и Великом Новгороде, пишет StarHit.

«С большим сожалением сообщаем, что Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника», – написали организаторы.

Они отметили, что заявленные спектакли состоятся, но с другой актрисой. Сама Лариса Ивановна пока не вышла на связь с поклонниками и никак не прокомментировала свое состояние. Также нет точных данных, при каких обстоятельствах случился перелом. Поклонники гадают, что артистка могла неудачно упасть либо на обледенелых улицах, либо во время репетиций.