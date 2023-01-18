Вокруг здоровья голливудского актера Джереми Реннера ходило много слухов, но к счастью, звезду «Мстителей» выписали из госпиталя, пишет RUS TVNET со ссылкой на PeopleTalk.ru.
Звезду «Мстителей» Джереми Реннера выписали из больницы после инцидента со снегоуборочной машиной
Напомним, Джереми Реннер был госпитализирован после инцидента со снегоуборочной машиной, в результате которого он получил серьезные травмы. ряд СМИ писали, что актеру якобы могут ампутировать ногу.
18 января стало известно, что звезда Marvel вернулся домой, о чем сообщил в соцсетях. Сейчас он проводит время с близкими за просмотром сериала «Мэр Кингстауна», в котором сыграл главную роль.
«Несмотря на то, что я в процессе восстановления, я рад посмотреть первую серию второго сезона со своей семьей дома»,
– написал он.
2 января, стало известно, что американский актер Джереми Реннер попал в больницу после уборки снега, появившегося в результате сезонного урагана на севере Невады. Один из свидетелей рассказал изданию TMZ, что 51-летний Джереми при помощи снегоуборочной машины расчищал площадку перед домом. В какой-то момент машина переехала ногу Джереми, из-за чего он потерял много крови. К счастью, среди соседей актера был врач, который смог вовремя наложить жгут и остановить кровотечение. После этого звезду доставили в больницу на вертолете.