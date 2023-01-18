ВИДЕО ⟩ Пугачева вскочила со своего места во время кинопоказа в Израиле

Картину «Мама, я дома» привезла в Израиль Ксения Раппопорт. Актриса сыграла в фильме женщину, которая отправляет сына в зону боевых действий в Сирии. Зрители остались под большим впечатлением от драмы, в том числе и Алла Пугачева. Звезда даже встала со своего места, чтобы поделиться эмоциями.

Она отметила, что Раппопорт играет потрясающе. «Фильм держит в напряжении», – отметила Примадонна.

73-летняя звезда даже высказала идею для продолжения картины: «Я с предложением, чтобы сделать продолжение. Нам очень хочется, чтобы было продолжение. Пусть этот мальчик заговорит, вернется…».

Напомним, ранее супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин отреагировал на страшную трагедию, произошедшую в Днепре 14 января.