Примадонна российской эстрады Алла Пугачева посетила премьеру фильма «Мама, я дома» Владимира Битокова в Тель-Авиве. Знаменитость не смогла усидеть на месте и вскочила, чтобы дать свои рекомендации автору, пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ Пугачева вскочила со своего места во время кинопоказа в Израиле
Картину «Мама, я дома» привезла в Израиль Ксения Раппопорт. Актриса сыграла в фильме женщину, которая отправляет сына в зону боевых действий в Сирии. Зрители остались под большим впечатлением от драмы, в том числе и Алла Пугачева. Звезда даже встала со своего места, чтобы поделиться эмоциями.
Она отметила, что Раппопорт играет потрясающе. «Фильм держит в напряжении», – отметила Примадонна.
73-летняя звезда даже высказала идею для продолжения картины: «Я с предложением, чтобы сделать продолжение. Нам очень хочется, чтобы было продолжение. Пусть этот мальчик заговорит, вернется…».
Напомним, ранее супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин отреагировал на страшную трагедию, произошедшую в Днепре 14 января.
Как известно, Алла Пугачева осудила российскую власть и поддержала антивоенные высказывания и критику военного вторжения в Украину со стороны своего супруга Максима Галкина (артиста объявили в РФ «иноагентом»).