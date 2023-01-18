«Санна Марин шла в спортзал?» Выбором наряда премьер-министр Финлиндии привлекла внимание пользователей Сети

Премьер-министр Финляндии Санна Марин приняла участие в ежегодном Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, Швейцария.

Фотография, сделанная в этот важный день, была опубликована шведской королевской семьей в социальных сетях. А именно, принц Даниэль, муж кронпринцессы Швеции Виктории, позировал на одном снимке вместе с премьер-министром Финляндии Санной Марин и бывшим премьер-министром северных соседей Александром Стуббом.

Некоторые пользователи обратили внимание на наряд Санны Марин. «Санна Марин шла в спортзал?» – спросил один. «Марин вместила встречу между занятием йогой и бегом на дорожке», – пошутил другой.

Среди комментариев с замечаниями были и слова похвалы.

«Санна Марин – самый крутой премьер-министр», – написал один. «Она выглядит так горячо в этом наряде. Анджелина Джоли, отойди в сторону!» – похвалил другой премьер-министра за выбор одежды. «Женщина-кошка!» – отметил третий.

Выбор одежды премьер-министра Финляндии уже не раз обсуждался в социальных сетях.

Например, прошлым летом Санна Марин привлекла к себе внимание, когда посетила популярный в Финляндии фестиваль Flow в платье с пайетками, купленном на барахолке.

Глава фестиваля Ина Миккола поделилась фотографией с премьер-министром в Instagram и написала: «Глава государства хотела, чтобы принцесса тоже была на снимке, и мне пришлось согласиться». Под фото она сообщила, что оба платья были куплены в комиссионном магазине. «Кстати, обе в платьях с блошиного рынка! Мое стоило девять евро, Санна заплатила восемь!» – поделился тогда Миккола.