Крещение 2023: что можно и нельзя делать

Большинство христианских праздников со временем обрастает традициями и ритуалами. Официальной инструкции о том, как проводить Крещение, конечно, не существует, однако мы все равно следуем правилам, которые передаются из поколения в поколение.

Прежде всего, праздник связан с купанием в проруби, которое призвано напомнить людям о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Именно поэтому в ночь с 18 на 19 января большинство людей прибегают к самому первому и важному ритуалу – омовению. Однако помогает крещенское купание только в случае, если до этого вы не забывали молиться и исповедоваться в церкви. Кроме того, обязательно учитывайте состояние своего здоровья, чтобы потом не страдать от последствий переохлаждения. Пожилым людям и детям будет достаточно обтереться снегом или просто побрызгать на себя водой.

Что можно делать в Крещение:

• Купаться в проруби, обливаться водой с добрыми мыслями и произнесенной молитвой – не забывайте при этом трижды перекреститься и воздать хвалу Господу;

• Производить ритуал очищающего омовения можно и в собственной ванне, поскольку в ночь с 18 на 19 января вода, текущая из крана, становится освященной с полуночи. Считается, что в последующие тридцать минут она обладает исцеляющими свойствами;

• Освятить свой дом водой из церкви, окропив ею каждый уголок и читая молитву;

• Крестить младенцев;