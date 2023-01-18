Крещение – особый праздник для всех православных. Он является важным церковным событием и очень любим верующими за красивые традиции и обычаи. В ночь с 18 на 19 января принято купаться в проруби, чтобы смыть с себя грехи и очистить душу. О том, что можно делать и чего лучше избегать в этот день, разбираемся вместе с финалисткой «Битвы экстрасенсов» Кажеттой Ахметжановой, пишет Стархит.
Крещение 2023: что можно и нельзя делать
Большинство христианских праздников со временем обрастает традициями и ритуалами. Официальной инструкции о том, как проводить Крещение, конечно, не существует, однако мы все равно следуем правилам, которые передаются из поколения в поколение.
Прежде всего, праздник связан с купанием в проруби, которое призвано напомнить людям о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. Именно поэтому в ночь с 18 на 19 января большинство людей прибегают к самому первому и важному ритуалу – омовению. Однако помогает крещенское купание только в случае, если до этого вы не забывали молиться и исповедоваться в церкви. Кроме того, обязательно учитывайте состояние своего здоровья, чтобы потом не страдать от последствий переохлаждения. Пожилым людям и детям будет достаточно обтереться снегом или просто побрызгать на себя водой.
Что можно делать в Крещение:
• Купаться в проруби, обливаться водой с добрыми мыслями и произнесенной молитвой – не забывайте при этом трижды перекреститься и воздать хвалу Господу;
• Производить ритуал очищающего омовения можно и в собственной ванне, поскольку в ночь с 18 на 19 января вода, текущая из крана, становится освященной с полуночи. Считается, что в последующие тридцать минут она обладает исцеляющими свойствами;
• Освятить свой дом водой из церкви, окропив ею каждый уголок и читая молитву;
• Крестить младенцев;
• Сделать предложение второй половинке, поскольку в праздник Крещения вы заручаетесь поддержкой Господа и закладываете фундамент для создания прочного и крепкого союза.
Что нельзя делать в Крещение:
• Не делайте любую физическую работу. Отложите наведение порядка в доме, благоустройство или строительство на потом. Помните, что православный праздник нельзя посвящать решению мирских и суетных дел, поскольку в Крещение людям стоит сосредоточиться на душевном, а не на материальном;
• Не сквернословьте, не ругайтесь и не лейте слезы в Крещение. В этот день очень важно сохранить хорошее настроение и проявлять доброту по отношению к окружающим. Наши предки верили, что любое зло, совершенное в Крещение, будет иметь далеко идущие последствия;
• Не гадайте, несмотря на то, что ночь с 18 на 19 января считается лучшим временем для того, чтобы узнать свою судьбу и увидеть суженого в зеркале. Святочные гадания обладают мощной энергетикой и зачастую могут повести вас по неправильному жизненному сценарию, психологически опустошить и прогневить опасные силы. Если вы хоть немного сомневаетесь в своей задумке, непременно откажитесь от подобной идеи ради собственного блага;
• Не устраивайте шумные гуляния и празднуйте Крещение в спокойном и умиротворенном состоянии, проведя работу над своими ошибками;
• Не желайте людям зла и не проклинайте врагов, поскольку любой христианский праздник подразумевает прощение прошлых обид.
Разумеется, решение, как проводить праздник, остается за вами, поскольку обязательное правило в данном случае здесь только одно – встречайте Крещение в любви и добре к окружающим людям.