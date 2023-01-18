Звезда «Евлампии Романовой» откровенно рассказала о трудном детстве: «Отчим держал меня в сексуальном рабстве»

«Я – жертва домашнего насилия и абьюза», – в одночасье шокировала подписчиков Анастасия. Оказывается, когда девочке было шесть, отчим издевался над ней и «держал в сексуальном рабстве». «Моя мать все это отлично знала и ничего не делала, чтобы избавить меня от этого кошмара», – объяснила артистка. В 12 лет Настя сбежала жить к бабушке и с тех пор с мамой не общалась. «Родителей у меня нет, – критично высказалась девушка. – У меня есть биологическая мать, которая меня произвела на свет и затем отдала на растерзание своему мужу, извращенцу и психопату. <...> И был мой папа, который умер, когда мне было четыре года». После таких заявлений вопросов у поклонников действительно не должно остаться.