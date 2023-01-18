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Звезда «Евлампии Романовой» откровенно рассказала о трудном детстве: «Отчим держал меня в сексуальном рабстве»

Limon.ee
Звезда «Евлампии Романовой» откровенно рассказала о трудном детстве: «Отчим держал меня в сексуальном рабстве»
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Кадр из сериала "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант".
Кадр из сериала "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант". Фото: Скриншот видео Youtube

41-летняя актриса Анастасия Цветаева сейчас активно ведет блог в Instagram и личную жизнь в тайне от поклонников не держит. На своей странице артистка частенько рассказывает об отношениях с мужем и воспитании детей, однако о родителях – ни слова, пишет Супер.

От назойливых вопросов подписчиков стало никуда не деться, и поэтому сегодня она решила раз и навсегда расставить все точки над i, обнародовав всю правду о своем детстве.

«Я – жертва домашнего насилия и абьюза», – в одночасье шокировала подписчиков Анастасия. Оказывается, когда девочке было шесть, отчим издевался над ней и «держал в сексуальном рабстве». «Моя мать все это отлично знала и ничего не делала, чтобы избавить меня от этого кошмара», – объяснила артистка. В 12 лет Настя сбежала жить к бабушке и с тех пор с мамой не общалась. «Родителей у меня нет, – критично высказалась девушка. – У меня есть биологическая мать, которая меня произвела на свет и затем отдала на растерзание своему мужу, извращенцу и психопату. <...> И был мой папа, который умер, когда мне было четыре года». После таких заявлений вопросов у поклонников действительно не должно остаться.

Сейчас Анастасия счастлива в браке с Надавом Ольганом и воспитывает троих детей – 15-летнего Кузьму, 10-летнюю Настю и трехлетнего Акиву. Все семейство проживает в Тель-Авиве с 2010 года. Цветаева уже давно не снимается в кино, однако ведет блог и создает украшения.

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