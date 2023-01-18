Украинские власти уже не раз предупреждали о возможном новом наступлении российских войск через Беларусь. По данным Украины, в Беларуси находится до 15 000 российских военнослужащих, но по международным оценкам их число составляет около 10 000-12 000 человек.
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СИЛЫ ПРИРОДЫ ⟩ На помощь украинской армии пришли бобры
На помощь украинской армии пришли бобры
На территории Волынской области украинские вооруженные силы используют преимущества расселения здесь большой популяции бобров. Как отмечает представитель командования одной из бригад ВСУ, дислоцирующихся в Волынской области, бобры помогают украинской армии охранять границу с Беларусью.
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