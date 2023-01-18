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СИЛЫ ПРИРОДЫ ⟩ На помощь украинской армии пришли бобры

Инна-Катрин Хейн
На помощь украинской армии пришли бобры
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Фото: National Trust Images/Nick Upton / SWNS/Scanpix

Украинские власти уже не раз предупреждали о возможном новом наступлении российских войск через Беларусь. По данным Украины, в Беларуси находится до 15 000 российских военнослужащих, но по международным оценкам их число составляет около 10 000-12 000 человек. 

На территории Волынской области украинские вооруженные силы используют преимущества расселения здесь большой популяции бобров. Как отмечает представитель командования одной из бригад ВСУ, дислоцирующихся в Волынской области, бобры помогают украинской армии охранять границу с Беларусью.

Дождь в этих краях поднял уровень воды в реках, толстый слой грязи и затопленные поля делают атаку российских войск маловероятной. Кроме того, за пределами пограничной зоны начинают расти густые леса и заболоченные болота. Там бойцы-добровольцы из Волынской области охраняют свою родину, сообщает Reuters.com.

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